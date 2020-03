"Ich verstehe schon, dass die Menschen jetzt andere Sorgen haben, aber die Tiere dürfen dabei nicht vergessen werden." Mit diesen Worten empfängt mich Birgit Schneider im Tierheim in Sömmerda. Und zwar schon am Tor, denn derzeit ist immer abgeschlossen und man braucht einen Termin, um reinzukommen. Und das ist schon eins der Probleme. Denn damit Tiere vermitteln werden können, müssen sich die Menschen ja erstmal in sie "verlieben".