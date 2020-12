Seit Dienstag gilt die neue Corona-Verordnung in Thüringen, die vor allem im Bereich Schulen viel Neues für Eltern, Lehrer und Schüler mit sich bringt. Dass das Ganze auch richtig gut funktionieren kann, zeigt die evangelische Grundschule in Sömmerda. In der Ganztagsschule lernen normalerweise 69 Kinder bei elf Lehrern. Derzeit sind allerdings drei Viertel von ihnen in Quarantäne. Trotzdem läuft der Unterricht ganz normal.

Medien-Konzept schon im Frühjahr entwickelt - Kontakt mit Eltern per App

Die Lehrerinnen sitzen zu Hause am Rechner, die Kinder im Klassenraum und dann wird Online-Unterricht gemacht. Vor Ort sind Erzieher und Referendarinnen. Eine davon: Anne-Kathrin Galander. Die ist begeistert: "Ich habe während meines Studiums schon viele Schulen kennen gelernt. Aber so etwas wie hier habe ich noch nie erlebt! Die haben echt ihre Hausaufgaben gemacht." Quarantäne ist für die evangelische Grundschule in Sömmerda kein Problem: Wer nicht in die Schule kommen darf, kann per Internet dabei sein. Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann

Was sie damit meint, ist das Medienkonzept, das die Schule schon im Frühjahr, während der ersten Corona-Welle entwickelt hatte. Während sich viele Pädagogen allein gelassen fühlen, hat sich in der evangelischen Grundschule eine Arbeitsgruppe gegründet und losgelegt. Mit den Eltern kommuniziert die Schule über eine App, so dass jeder sich immer gut informiert fühlt. Der stellvertretende Schulleiter Benedikt Jung sagt: "Gerade in diesen Zeiten ist Kommunikation wichtig. Manche Informationen, die die Schulen betreffen, bekommen wir ja selber nur durch die Medien."

Keine Lücken im Lernstoff

Keine Klasse hängt dem Schulstoff hinterher, erzählt Jung: "Wir müssen natürlich immer mal wieder etwas wiederholen, aber das ist immer so in der Schule. Aber es sind absolut keine Lücken entstanden." Auf jedem Tisch liegt ein Tablet, die Kinder arbeiten in kleinen Gruppen. Einzige Einschränkung: Momentan müssen die Kinder 14 Uhr abgeholt werden, normalerweise ist die evangelische Grundschule in Sömmerda eine Ganztagsschule. Das ist anders als vor der Pandemie: Wegen Corona gibt es nun einen Lüftungsdienst an der evangelischen Grundschule in Sömmerda. Wer damit dran ist, daran erinnert das Schild auf dem Tisch. Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann