Der DRK-Kreisverband Sömmerda/Arten hat einen neuen Vorstand. Wie der Verband am Dienstag mitteilte, hat Thomas Haupt den Posten des Vorstandsvorsitzenden abgegeben. Hintergrund seien unterschiedliche Auffassungen darüber, wie der Kreisverband künftig strategisch ausgerichtet werden soll und wie der Vorstand künftig arbeiten wird. Am 18. November hatte der Kreisverband Haupt mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden .

Der Vorsitzende des Präsidiums des DRK-Kreisverbandes und Landrat des Kreises Sömmerda, Harald Henning, sagte MDR THÜRINGEN, Mitglieder des Präsidiums hätten einzelne Vorwürfe gegen Haupt geprüft. Es seien einige Sachen schiefgelaufen, die aber alle korrigiert worden seien. Einen Anlass, externe Prüfer einzubeziehen, habe das Präsidium nicht gesehen, so Henning. "Ich finde es eine gute Sache, dass wir eine einvernehmliche Lösung gefunden haben und der Kreisverband keinen Schaden nimmt", sagte der Landrat.

Harald Henning Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann

Dazu, wie sich das Präsidium die künftige strategische Neuausrichtung des DRK-Kreisverbandes und die Arbeitsweise des Vorstandes vorstellt, wollte sich der Landrat auch nach mehrmaligem Nachfragen gegenüber MDR THÜRINGEN nicht äußern.



Der DRK Kreisverband Sömmerda/Artern beschäftigt im Landkreis Sömmerda und im Kyffhäuserkreis rund 220 Mitarbeiter unter anderem im Rettungsdienst, in der ambulanten und stationären Pflege und Altenbetreuung, in Kindertagesstätten, beim Blutspende-Dienst und in der Verwaltung.