Der DRK-Kreisverband Sömmerda/Artern hat seinen Vorstandschef mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. Thomas Haupt, der als Vorstandvorsitzender die Geschäfte geführt hatte, ist am Montag vom Präsidium des Verbandes bis auf Widerruf freigestellt worden. Das bestätigte der Landrat des Kreises Sömmerda, Harald Henning, MDR THÜRINGEN. Hennig ist ehrenamtlicher Präsident des DRK-Kreisverbandes und in dieser Eigenschaft gesetzlicher Vertreter.

Henning bestätigte, dass inzwischen eine Mitarbeiterin der Geschäftsstelle beauftragt wurde, die Geschäfte kommissarisch zu führen. Darüber und über die Freistellung des Vorstandschefs habe er das Führungsteam noch am Montag informiert. Der DRK Kreisverband Sömmerda/Artern beschäftigt im Landkreis Sömmerda und im Kyffhäuserkreis rund 220 Mitarbeiter unter anderem im Rettungsdienst, in der ambulanten und stationären Pflege und Altenbetreuung, in Kindertagesstätten, beim Blutspende-Dienst und in der Verwaltung.