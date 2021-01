Bei einem Arbeitsunfall in Gebesee im Landkreis Sömmerda ist am Samstag ein Mann ums Leben gekommen. Nach Angaben der Rettungsleitstelle war der 26-Jährige mit seinem Bein in eine Häckselmaschine geraten. Dabei wurde sein Bein abgetrennt. Am Unfallort gab es mehrere Reanimierungsversuche.