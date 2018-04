Giftalarm in Gebesee während der Nachtschicht

Feuerwehr und das Amt für Arbeitsschutz untersuchten das Gebäude in Gebesee. Bildrechte: MDR/Martin Wichmann

In einer Bäckerei in Gebesee im Landkreis Sömmerda haben unbekannte Gase in der Nacht zum Montag für massive Probleme gesorgt. Ein Teil der 83 Mitarbeiter der Nachtschicht habe über Übelkeit geklagt und das Gebäude verlassen, sagte eine Sprecherin der Polizei in Sömmerda MDR THÜRINGEN. Die Gase stammten vermutlich von einer neu aufgebrachten Fußbodenversiegelung. In der Nacht inspizierten die Feuerwehr sowie das Amt für Arbeitsschutz die betroffenen Räume des Unternehmens. Zirka 40 Beschäftige wurden wegen Atemwegsbeschwerden vor Ort vom Arzt untersucht. Zwei Mitarbeiter wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Beim Verlassen der Bäckerei war allerdings ein Backofen vergessen worden. Der nicht ausgeschaltete Ofen fing Feuer und brannte nach Polizeiangaben komplett ab. Der Schaden wird auf 70.000 Euro geschätzt.