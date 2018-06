In den vergangenen Jahren sind etliche Bauprojekte im Kreis umgesetzt worden. So wurden insgesamt neun Brücken und ein Durchlass erneuert. Das Lossawehr in Rastenberg wurde erneuert und der Deich in Walschleben neu gebaut. Probleme gibt es noch bei der Umsetzung anderer Projekte, so soll zum Beispiel die Pumpenleistung für das Schöpfwerk der Monna in Leubingen erhöht und die Deiche bei Waltersdorf ertüchtigt werden. Beide Vorhaben sind noch nicht vollständig realisiert. Ein weiteres Problem plagt außerdem die Stadt Sömmerda. Nach neuesten Berechnungen wurde festgestellt, dass die bestehenden Hochwasserschutzdeiche die Stadt nicht vor einem hundertjährigen Hochwasser schützen. Landrat Harald Henning (CDU) mahnt hier eine schnelle Lösung an. Das Hochwasserschutzkonzept wird ständig überarbeitet und angepasst. Die Bagger rollen also weiter.