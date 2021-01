Heiko Raube schaut nach oben und kneift die Augen zusammen. Der Wind lässt immer wieder Schnee von den Wipfeln der Buchen und Eichen um ihn herum heruntergleiten. Eigentlich könnte der Waldbesitzer jetzt einfach eine Winterwanderung machen, doch ihn treiben Pläne der Thüringer Landesregierung um. Die möchte nämlich das Naturschutzgebiet "Hohe Schrecke" vergrößern. "Erfahren habe ich von der Aktion am 17. Dezember letzten Jahres. Das Amtsblatt mit Datum vom 16. Dezember war bei uns am 17. in der Post. Darin stand ein Bericht, dass Stellungnahmen abgegeben werden können bis zum 18. Dezember. Ich hatte sozusagen einen Tag Zeit, mich darum zu kümmern."

Waldbesitzer Heiko Raube hat aus dem Amtsblatt davon erfahren, dass das Naturschutzgebiet "Hohe Schrecke" neu ausgewiesen werden soll. Bildrechte: MDR/Florian Girwert

Das stehe doch in keinem Verhältnis zum Eingriff in das Eigentum der Leute, findet er. Etwa die Hälfte seiner gut 12 Hektar Wald in dem Gebiet findet sich in dem Entwurf unter der Rubrik "Prozessschutz". Hier darf in natürliche Prozesse gar nicht mehr eingegriffen werden - Wirtschaften wäre praktisch ausgeschlossen. Das kommt für Raube einer Enteignung gleich. "Ich darf aber sicherlich meine Grundsteuern bezahlen. Für etwas, wo ich nichts mehr tun darf", sagt er.

Frist für Stellungnahmen verlängert