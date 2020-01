Karneval in Thüringen Kannawurf lädt zum ersten Faschings-Umzug der Saison

Die "Fünfte Jahreszeit" steht vor der Tür. Mit dem Karnevalsumzug in Kannawurf startet die Saison in Thüringen. In dem kleinen Ort bei Sömmerda wird seit Wochen an den Motivwagen gebaut. Obwohl das alles ganz im Geheimen passiert, durfte MDR THÜRINGEN schon mal "spicken".