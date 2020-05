In einem Offenem Brief an Ministerpräsident Bodo Ramelow, Gesundheitsministerin Heike Werner und Bildungsminister Helmut Holter bitten die Bürgermeister von Sömmerda, Rastenberg, Kölleda und Buttstädt um eine Überarbeitung der derzeitigen Vorgaben. Konkret geht es um die Maßgaben des Landes für den Einstieg in den eingeschränkten Kita-Regelbetrieb.