Wir haben damals viel experimentiert: Welche Assietten eignen sich, wie funktioniert das mit dem Bestellen? Wie kann man Wartezeiten verhindern? Was mögen die Gäste und was eher nicht.

Wie die Zechs sorgen sich Gastronomen in ganz Thüringen. Experten rechnen damit, dass 20 bis 30 Prozent der Gastronomen und Hoteliers den neuerlichen Lockdown im November nicht verkraften werden. Noch ist nicht klar, wie und wann die versprochenen Hilfen ausgezahlt würden. Nach all den Investitionen in Hygienekonzepte trifft es nach Ansicht der Verbände definitiv die Falschen. Auch Karsten Zech kennt keinen einzigen Corona-Fall, der im Zusammenhang mit Restaurants in Sömmerda steht.