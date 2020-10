Aus ganz Thüringen pilgern die Vogel-Fans in diesen Wochen nach Straußfurt, um ein ganz besonderes Schauspiel zu bewundern: Jeden Nachmittag gegen 15 Uhr fliegen am Rückhaltebecken die Kraniche ein. Ab Spätsommer wird hier langsam das Wasser abgelassen und damit der Schlamm freigelegt. Dort finden die Vögel viel Nahrung, wie zum Beispiel kleine Krebse. "Das ist wie ein großes Wattenmeer" erzählt Tino Sauer, Vogelexperte des NABU Thüringen.

Seit etwa zehn Jahren ist der Zwischendamm in Henschleben zum Mekka der Ornithologen geworden. Ein anderer Hotspot ist der Stausee in Kelbra. Dort, im Norden des Naturparks Kyffhäuser erstreckt sich die Goldene Aue, wo der Stausee zum Hochwasserschutz gebaut wurde. Da aber das Rückhaltebecken in Straußfurt kleiner ist, kann man den Vögeln hier näher kommen.