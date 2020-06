Grab aus der Bronzezeit Erster Zeitreisegang an der Raststätte Leubinger Fürstenhügel

Hauptinhalt

Die Tank-und Rastanlage "Leubinger Fürstenhügel" will Besucher künftig an ein 4.000 Jahre altes Hügelgrab aus der Bronzezeit führen. Seit 2018 wird dort an der A71 schon gebaut und am Dienstag gab es die erste Baustellenbesichtigung. Das Projekt ist eines von 28 Vorhaben der Internationalen Bauausstellung Thüringen (IBA).