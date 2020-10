In Gebesee haben Mitarbeiter einer Technikfirma am Dienstag beim Entladen eines Lkw zwei minderjährige Afghanen entdeckt. Die Firma informierte die Polizei, diese nahm die beiden in Gewahrsam. Auch der rumänische Lkw-Fahrer wurde zunächst festgenommen. Es bestand der Verdacht, dass er die beiden Minderjährigen eingeschleust hatte.