In Udestedt im Landkreis Sömmerda ist ein 79-jähriger Mopedfahrer tödlich verunglückt. Laut Polizei war der Mann am Montagvormittag aus Kleinmölsen in Richtung Udestedt unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam es nahe dem Ortseingang Udestedt zum Zusammenstoß mit einem Auto. Der Mopedfahrer starb noch am Unfallort. Die Straße ist derzeit gesperrt. Die Polizei hat einen Gutachter angefordert, um den Unfallhergang zu klären.

Ein Feuerwehrmann und ein Polizist untersuchen auf der Landstraße den Unfallort. Bildrechte: MDR/Wichmann TV