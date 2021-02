Neustart nach Insolvenz Zimmermann lässt sich von Corona nicht unterkriegen

Seine Firma "Denkmalhof Via Regia" hat er dann 2013 in Essleben im Landkreis Sömmerda gegründet. Und das, obwohl er seinen eigenen Hof noch zu sanieren hatte und die Familie weiter wuchs. Vier Kinder hat er inzwischen. Aber alles ging gut.

2019 hatte er wegen der guten Auftragslage noch einmal richtig aufgestockt: neue Leute eingestellt, Maschinen und Fahrzeuge angeschafft. Und er hatte eine Baum-Pflanz-Aktion mit Kindergärten in seiner Region geplant. Als Dankeschön sozusagen. "Wir verarbeiten Holz, Holz ist unser Leben. Und deshalb wollten wir in den Kindergärten, in denen wir Baustellen haben, Bäume pflanzen." Die Planung für das Projekt war abgeschlossen, sogar die Pflanzlöcher waren fertig.

Am Donnerstag haben wir nochmal zusammen gesessen, um alles zu besprechen und am Freitag kam der Lockdown.

Die Bauherren waren unsicher, Aufträge wurden storniert. Denn wer in Kurzarbeit ist, lässt sich nicht gerade einen neuen Carport bauen. Ältere Leute hatten Angst vor Ansteckung, wollten keine Handwerker ins Haus lassen. Auch Stacke selber hatte keine Ahnung, wie es weitergeht. So beschloss er, die Firma erstmal für zwei Wochen zu schließen.

Aber es kam anders. Immer mehr Aufträge brachen weg. Stackes Frau, die sich eigentlich ums Büro kümmert, war mit den vier Kindern zu Hause. Diese Situation war sowohl für die Firma als auch für die Familie zerstörerisch, erzählt der Zimmermann: "Der Druck, der auf beiden Partnern in so einem Familienbetrieb lastet, ist mörderisch. Das kann sich gar niemand vorstellen. Und so ist am Ende auch meine Ehe in die Brüche gegangen."