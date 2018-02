Der steckengebliebene Schwerlasttransporter in Andisleben im Landkreis Sömmerda ist am Mittwoch von der Polizei auf der Weiterfahrt erneut gestoppt worden. Die Speditionsfirma habe falsche Angaben zum Fahrzeug gemacht, sagte ein Polizeisprecher. Deshalb musste der Lastzug rund 200 Meter von seinem ersten Zwangsstopp entfernt erneut stehen bleiben.

Der 44 Meter lange Lastzug hat einen 179 Tonnen schweren Kessel geladen, der eigentlich schon am Dienstagabend am Elbhafen Aken bei Magdeburg ankommen sollte. Stattdessen stand er am Dienstag stundenlang in einer engen Kurve in dem Dorf bei Erfurt. Der Fahrer hatte dann am Dienstagabend rückwärts aus der Engstelle rausgesetzt und sollte laut Polizei knapp fünf Kilometer zurück auf die B4 Richtung Sondershausen rollen. Danach sollte es bis nach Westerengel zum Zwischenstopp weitergehen.