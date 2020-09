Ministerpräsident Bodo Ramelow hat sich für einen starken Staat als Konsequenz aus der Corona-Krise ausgesprochen. Die Pandemie zeige, dass nur ein starker Staat in der Lage sei, den Schwächsten der Gesellschaft zu helfen, sagte Ramelow am Samstag bei einem Landesparteitag der Linken in Sömmerda. Nur die sozial Starken könnten sich einen schwachen Staat leisten. Der 64-Jährige erklärte, er wolle als Regierungschef am Umbau dieses Staates weiterhin arbeiten.

Ich hab' Bock darauf, diese Modernisierung weiter zusammen mit euch zu betreiben. Bodo Ramelow auf dem Linkenparteitag in Sömmerda

In seinem Zukunftsplan, auf den Ramelow während seiner Rede kurz verwies, heißt es, die Corona-Krise habe die Missstände in der Gesellschaft aufgezeigt. Dazu gehöre, dass im Gesundheits- und Sozialsystem zu häufig darauf vertraut worden sei, dass marktwirtschaftliche Mechanismen vorhandene Probleme lösen könnten. Er wolle sich deshalb unter anderem für eine Bürgerversicherung einsetzen und dafür sorgen, dass es in Thüringen keine abgehängten Regionen gebe, sagte Ramelow. "Egal wo - jede und jeder braucht Zugang zu verlässlicher medizinischer Versorgung, schnellem Internet, Schule und Bildung und ein ansprechendes soziales und kulturelles Umfeld", steht in dem Papier.

Ebenfalls auf dem Landesparteitag der Linken hat die Thüringer Linke-Vorsitzende Susanne Hennig-Wellsow ihre Partei zur Geschlossenheit aufgerufen. Die alten Grabenkämpfe müssten beendet werden, die Partei müsse sich wieder mehr um die Menschen kümmern anstatt um sich selbst. Die Partei zu einen sei ein Hauptgrund für ihre Kandidatur auf den Bundesvorsitz, sagte Hennig-Wellsow. Ein weiterer Grund sei, dass sie ihre Thüringer Erfahrungen in die Bundespolitik einbringen wolle. Die Fraktionsvorsitzende der Linken im hessischen Landtag, Janine Wissler. (Archivbild) Bildrechte: dpa

Janine Wissler: Kemmerich-Wahl "beispielloser Dammbruch"

Die Fraktionsvorsitzende der Linken im hessischen Landtag Janine Wissler sagte, die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Thüringer Ministerpräsidenten Anfang Februar sei ein "beispielloser Dammbruch nach rechts" gewesen. Wissler lobte ausdrücklich die Blumenwurf-Geste Hennig-Wellsows unmittelbar nach der Wahl.

Beide, Susanne Hennig-Wellsow und Janine Wissler, gelten als aussichtsreichste Kandidatinnen für die neue Doppelspitze, die auf dem Bundesparteitag Ende Oktober oder Anfang November in Erfurt gewählt werden soll. Hennig-Wellsow hatte Thomas Kemmerich am 5.2.2020 demonstrativ Blumen vor die Füße geworfen, nachdem dieser mit AfD-Stimmen zum Ministerpräsidenten gewählt wurde. (Archivbild) Bildrechte: dpa

