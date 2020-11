"Aber es wird fürs Unternehmen auf alle Fälle teuer", sagt Kirsten Joachim Breuer, zweiter Bevollmächtigter der IG Metall, der die Beschäftigten begleitet. Das Verfahren ist nämlich mit Kosten verbunden. "Die hätten wir lieber den Beschäftigten zukommen lassen", sagt Breuer. Aber so könne der Arbeitgeber nicht mehr auf Zeit spielen. Wichtig sei, dass am Ende möglichst viel für die Mitarbeiter herausgeholt wird.

RTS hatte sich auf die Reparatur von Druckern spezialisiert. (Symbolfoto) Bildrechte: Colourbox.de

Ob die Entwicklung für den Elektronik-Standort Sömmerda grundsätzlich in die falsche Richtung zeigt? So schwarz sieht man die Lage bei der Thüringer Landesentwicklungsgesellschaft (LEG) nicht. Schließlich gebe es für einen Teil der Fläche, die bei RTS offenbar ab März frei werden, bereits Interesse. Offiziell will man sich zur Lage allerdings nicht positionieren. Die LEG hat das Gelände vermietet, RTS ist aber nur Untermieter. Auf dem gesamten Gelände gibt es etwa 700 Arbeitsplätze - noch. Die IG Metall moniert, bei den Reparaturunternehmen werde kaum ausgebildet. Anfragen, einzelne Hallen etwa als Lager für Reifen zu verwenden, gibt es offenbar schon. Das aber sieht in Sömmerda niemand als erstrebenswert an.