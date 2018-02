Ausweichstrecken wurden nicht genehmigt Schwerlasttransport steht immer noch in Andisleben

Der Schwerlasttransporter steht immer noch bei Andisleben auf einer Straße Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Zu schmal, zu niedrig oder der Untergrund zu schwach: keine der bislang vorgeschlagenen Ausweichrouten scheint zu passen. Der Spediteur hat inzwischen nachgebessert. In seinen neuen Anträgen auf Weiterfahrt ist der Laster nicht mehr 4,80 Meter sondern 4,88 Meter hoch - entscheidende acht Zentimeter, die im ersten Anlauf zum Verhängnis wurden. Dennoch darf der 180-Tonnen-Koloss nicht weiterfahren.

Am Donnerstagmittag zog das Landratsamt in Sömmerda seine Kritik am in Andisleben steckengebliebenen Schwerlasttransport zurück. Entgegen einer ersten Aussage habe das zuständige Fachamt doch der gefahrenen Route zugestimmt. Offenbar habe das Amt im Antrag die geplante Nebenstrecke über die Kreisstraße K18 übersehen, so eine Sprecherin zu MDR THÜRINGEN. Das Landratsamt sei um Freigabe der Schwerlastroute gebeten worden. Den Transport durch Andisleben hatte das Amt, kurz nachdem das Fahrzeug steckenblieb, noch "unverantworlich" genannt.