Auf dem Weg nach Magdeburg Schwerlasttransporter steckt in Andisleben fest

Der fast 44 Meter lange und sechs Meter breite Transporter war am Montagabend in Arnstadt gestartet und beschäftigt seitdem die Polizei. In der Weimarischen Straße in Erfurt wurde eine Ampel beschädigt, in Walschleben gingen Bordsteine zu Bruch. Transportiert wird ein 179 Tonnen schwerer Kessel der Firma Chema Prozess- und Systemtechnik Arnstadt. Ziel ist der Elbhafen Aken bei Magdeburg.