In Thüringen ist ein Mann aus der fünften Etage eines Hauses in die Tiefe gestürzt. Er hatte zuvor am Balkongeländer seiner Mietwohnung in Sömmerda gewerkelt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Nach dem Sturz flog ein Rettungshubschrauber den Mann von Sömmerda nach Erfurt. (Symbolfoto) Bildrechte: MDR/DRF Luftrettung