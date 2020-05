Corona-Lockerungen Tafeln in Buttstädt und Sömmerda wieder offen

Chef Uwe Bergmann würde seiner ersten Kundin heute so gerne tragen helfen, wie sonst auch immer, aber die Abstandsregeln lassen das nicht zu. "Kein Problem, ich bin Mutter, ich schaff das schon" lachend klemmt sich die Frau eine Kiste unter den Arm und nimmt in jede Hand eine Tasche.

Uwe Bergmann leitet die Ausgabestelle hier seit der Eröffnung 2018, hat vorher auch das Konzept entwickelt und Partner gesucht. Mit der Stadt Buttstädt hat er von Anfang an gut zusammengearbeitet. Die Tafel liegt in Sichtweite von Kirche und Rathaus, es gibt einen Hof und wirklich viel Platz. Das ist gerade jetzt ein großer Vorteil. Die Kunden warten im Hof, es kommt immer nur einer rein. "Wir haben vorher alle kontaktiert und je nach Anfangsbuchstaben Termine vergeben" sagt Uwe Bermann. 57 Haushalte betreut er hier in Buttstädt, das heißt, dass mehr als 100 Menschen unterstützt werden.

Als die Tafeln wegen Corona geschlossen wurden, hat er sich natürlich Sorgen gemacht um seine Kunden. "Aber auch die Vorstellung, dass Hunderttausende Tonnen Lebensmittel weggeschmissen werden, wenn wir sie nicht abholen können, macht mich fertig". Und auch der Kontakt zu seinen Kunden hat ihm schnell gefehlt. "Im Lauf der Jahre lernt man sich kennen, es entwickeln sich Nähe und Vertrauen. Und hier reden die Leute auch mal über ihre Probleme und oft können wir helfen." Bergmann weiß, wie schwer es vielen fällt, um Hilfe zu bitten. Erst recht in einer so kleinen Stadt. Da wird man schnell abgestempelt. "Aber hier bei uns ist kein Platz für Vorurteile. Wir sind alle nur Menschen." Und diese Haltung teilt sein ganzes Team.

Karsten Thiersch vom Netzwerk Regenbogen e.V. Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann

In dieser besonderen Situation ist es für ihn gut zu sehen, wie alle Mitarbeiter mitdenken, Ideen entwickeln, um die Abläufe trotz aller Einschränkungen so angenehm wie möglich für die Kunden zu machen. Lange haben sie am Konzept gefeilt. "Vorerst gibt es nur haltbare Lebensmittel und Backwaren, nächste Woche öffnen dann auch die Kleiderkammer und die Möbel-Kiste. Die Erfahrungen von heute nehmen wir dann gleich auf." Der normale Einkaufsraum bleibt zu, an der ersten Station wird bezahlt, dann geht es weiter. Bestimmte Dinge sind für jeden Haushalt schon vorgepackt, anderes kommt dann von Station zu Station dazu. Schnell muss es gehen, denn die nächsten Kunden warten schon im Hof.