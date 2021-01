Covid-19 Ein Thüringer auf der Suche nach dem Corona-Medikament

Sie ist wie die sprichwörtliche Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Die Suche nach einem Wirkstoff, der das Coronavirus stoppt. Für die Forscher begann diese Suche schon Anfang letzten Jahres, als die ersten Coronafälle nach Deutschland kamen. Ärzte, die die ersten Patienten untersuchten, meldeten sich bei den Wissenschaftlern in Hamburg - am Fraunhofer Institut für Molekularbiologie und Angewandte Ökologie. Denn: Sie haben eine der größten Medikamenten-Bibliotheken der Welt, in der rund 6.000 Wirkstoffe abgelegt sind. Mithilfe von Computern begannen die Wissenschaftler diese Wirkstoffe zu untersuchen. Einer von ihnen: Der Thüringer Biochemiker Bernhard Ellinger.

Bernhard Ellinger ist aufgewachsen in Ollendorf im Landkreis Sömmerda. Seit zehn Jahren lebt er in Hamburg, schaut sich unter dem Mikroskop an, wie Medikamente in den menschlichen Zellen wirken.