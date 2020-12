Der Rollstuhlbasketballverein "Thuringia Bulls" aus Elxleben erhält nun doch Corona-Hilfen in Höhe von rund 70.000 Euro. Wie Manager Lutz Lessmann bestätigt, ist das Geld am Montag auf dem Vereinskonto eingegangen. Dadurch sei der Verein wieder liquide und gehe mit einem blauen Auge aus dem Jahr, so Lessmann.