Feuerwehrleute, Polizisten und Rettungsdienst an der Unfallstelle auf der A71 bei Sömmerda. Bildrechte: MDR/WichmannTV

Nach der Massenkarambolage bei Suhl hat es auf der Autobahn 71 einen weiteren schweren Unfall mit mehreren Fahrzeugen gegeben. Zwischen Sömmerda-Süd und Erfurt-Nord kamen dabei am Sonntagabend zwei Menschen ums Leben. Vier Personen wurden nach Angaben der Autobahnpolizei verletzt.

In den Unfall bei Sömmerda waren sechs Fahrzeuge verwickelt. Eines davon brannte aus. Die Autobahn wurde an der Unfallstelle in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Erst seit Montagmorgen rollt der Verkehr wieder.