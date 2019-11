Bei einem Unfall sind am Montag auf der Bundesstraße 4 zwischen Gebesee und Straußfurt vier Menschen verletzt worden - drei davon schwer. Ein 52-jähriger Autofahrer aus Richtung Straußfurt kam aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und streifte den Wagen eines 46-Jährigen, der deshalb ins Schlingern und ebenfalls auf die Gegenfahrbahn geriet.

Auf der B4 hat es einen schweren Unfall gegeben. (Symbolfoto) Bildrechte: imago/Steffen Schellhorn

Dort konnte ein weiterer Autofahrer (47) nicht mehr ausweichen, sodass es zum Zusammenstoß kam, wie die Polizei in Erfurt am Abend mitteilte. Alle Autofahrer wurden demnach bei dem Unfall am Montagnachmittag schwer verletzt. Der Beifahrer des 52-Jährigen erlitt leichte Verletzungen.



Der Sachschaden liegt nach Polizeiangaben bei rund 100.000 Euro, die B4 im Kreis Sömmerda nördlich von Erfurt war für mehrere Stunden gesperrt.