In Thüringen ist ein 40-jähriger Autofahrer in eine Rotte Wildschweine gefahren und hat dabei elf Tiere tödlich verletzt. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, passierte der Unfall bereits am Dienstagabend auf der B176 bei Frohndorf.



Ein Jäger habe sich schließlich um die Beseitigung der toten Tiere gekümmert, hieß es. Die genaueren Umstände des Unfalls im Landkreis Sömmerda waren zunächst unklar.