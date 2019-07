An einem Bahnübergang in Leubingen sind am Donnerstagmorgen eine Regionalbahn und ein Pkw zusammengestoßen. Dabei wurde eine Autofahrerin schwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Erfurter Klinik geflogen.

