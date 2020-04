Spargel dürfte in Zeiten von Corona Mangelware werden. Zum einen ist es noch zu kalt für den Spargel und zum anderen fehlt es an Erntehelfern, die wegen der Corona-Krise zunächst nicht einreisen durften . Deshalb hat die Agrargesellschaft Herbsleben dazu aufgerufen, eine Parzelle zu mieten und den Spargel selbst zu ernten. Damit wollen die Spargelbauern dafür sorgen, das der Spargel trotz fehlender Helfer geerntet wird. Außerdem sollen die Kosten für die Felder gedeckt werden.

Doch noch ist nicht viel los auf den Spargelfeldern in Herbsleben. Denn der Damm ist noch nicht warm genug. Bei acht Grad Celsius haben sich am Montagmorgen keine typischen Erdrisse oder Spargelspitzen auf unserem Damm gezeigt. Und auch bei unseren Spargelnachbarn haben wir nichts entdeckt. Spargelspezialist Matthias Joest stimmt uns trotzdem zuversichtlich. Ab spätestens Anfang nächster Woche soll es los gehen. Und zum Beweis, dass tatsächlich Spargel in unserem Damm wächst, gräbt er ein tiefes Loch, aus dem am Ende zwei weiße Mini-Spargelspitzen herausluken.