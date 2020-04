13.04.2020 | Nennen wir es die erste "Ernte"

Klein aber oho - die allerersten selbstgestochenen Spargelstangen unseres Lebens! Bildrechte: MDR/Jana Hildebrandt Voller Vorfreude sind wir am langen Osterwochenende auf unser Spargelfeld gefahren. Doch schon von weitem war klar, dass die Parzelle Nummer 16 noch immer gleich aussieht. Kein Spargel weit und breit zu sehen und das trotz anständiger frühlingshafter Temperaturen von bis zu 20 Grad. Ausgestattet mit zwei Spargelkisten, Kaffee, Maurerkellen, Spargelmesser und Sonnenhut sind wir trotzdem unseren Damm entlang marschiert. Gefunden und ausgebuddelt haben wir dann schließlich 19 Stangen, wobei das Wort "Stängchen" es wohl eher trifft und doppelt so viel Unkraut. Für ein kleines 1-Personen Süppchen es allemal gereicht. In den nächsten Tagen starten wir einen neuen Versuch und hoffen auf bessere Erträge.

11.04.2020 | Blick auf die "Konkurrenz"

Da wir uns noch weiterhin gedulden müssen, blicken wir auf unsere "Konkurrenz" - sprich unsere Parzellennachbarn. Außer uns sind nämlich noch zahlreiche andere Thüringer am Start. Insgesamt hat die Agrargesellschaft 131 Spargelreihen vermietet. Wir teilen uns nun das sieben Hektar große Feld mit Nachbarn aus Herbsleben, Mühlhausen, Eisenach oder auch Erfurt. Manche haben auch mehrere Reihen gemietet - zum Teil bis zu fünf. Meine Güte, wer soll das alles essen?

Das Spargelfeld in Herbsleben. Bildrechte: MDR/Jana Hildebrandt So eine Reihe kostet übrigens schlappe 210 Euro Miete. Also liegt der Verdacht nah, dass es doch nicht alles für den Eigenverzehr ist. Viele sind auch einfach nur froh, jetzt in der Corona-Krise, etwas sinnvolles tun zu können. Und wenn man seine Nachbarn und Freunde mit selbstgeerntetn Spargel versorgt.



Für uns geht es nach den ersten Spargelspitzen erst einmal wieder ins Büro zum normalen Arbeitsalltag. Wenn die Wetteraussichten so bleiben, wird sich das allerdings bald ändern und wir werden nach unserer Arbeit, Stift und Computer ruhen lassen und zu Maurerkelle und Spargelmesser greifen.

08.04.2020 | Unkraut statt Spargel

Statt Spargelernte steht heute Unkraut jäten auf dem Tagesplan. Denn trotz Sonnenschein und 14 Grad ist es noch immer ruhig auf unserem Spargelfeld. Keine einzige Stange zeigt sich und auch keine typische Delle in der Erde. Dafür sprießt das Unkraut auf der morgendlichen Sonnenseite unseres Damms. Vor allem Disteln wachsen dort und müssen von uns mit der Hand beseitigt werden.

07.04.2020 | Warten auf warmes Wetter

Heute bleiben wir zu hause. Denn noch ist unser Spargeldamm nicht warm genug, um den Spargel sprießen zu lassen. Wann es soweit ist, beobachten wir nun auch auf der Wetterseite für die Landwirtschaft. Schließlich sind wir nun auch Spargelbäuerinnen und müssen wissen wann der Boden die richtige Temperatur hat und wann es regnet. Zwar scheint heute die Sonne und um 11:30 Uhr sind es laut www.agrarwetter.de schon 14,8 Grad Celsius. Aber der Boden ist noch zu kalt. Die Temperaturen liegen zwischen 7 und 19 Grad Celsius. Das stimmt uns zuversichtlich morgen doch mal aufs Feld zu schauen. Bis dahin laden wir uns die Agrar-Apps aufs Handy und suchen schon mal Rezepte raus. Schließlich wollen wir unsere Ernte frisch genießen.

06.04.2020 | Unser kleines Spargelfeld

Die Route zur eigenen Spargel-Parzelle. Bildrechte: MDR/Jana Hildebrandt Seit heute Morgen sind wir drei zusammen Mieterinnen einer 280 Meter langen hügeligen braunen Spargelzelle. Ein Spargel-Sharing-Projekt sozusagen, dass uns nun bis Ende Juni begleiten wird. Seit 8 Uhr dürfen wir die Spargelparzelle Nummer 16 unser eigen nennen und ab sofort von 6 bis 18 Uhr bis Ende Juni Spargel ernten.

Matthias Joest legt Jungspargel frei. Bildrechte: MDR/Jana Hildebrandt Doch noch ist nicht viel los auf den Spargelfeldern in Herbsleben. Denn der Damm ist noch nicht warm genug. Bei acht Grad Celsius haben sich heute noch keine typischen Erdrisse oder Spargelspitzen auf unserem Damm gezeigt. Und auch bei unseren Spargelnachbarn haben wir nichts entdeckt. Spargelspezialist Matthias Joest stimmt uns trotzdem zuversichtlich. Ab spätestens Anfang nächster Woche soll es losgehen. Und zum Beweis, dass tatsächlich Spargel in unserem Damm wächst, gräbt er ein tiefes Loch, aus dem am Ende zwei weiße Mini-Spargelspitzen herausluken.



Um den Spargel zu ernten, werden wir künftig unseren Damm täglich auf beiden Seiten ablaufen. Einmal 280 Meter runter und dann 280 Meter wieder rauf. Joest rechnet mit etwa fünf Kilogramm Ernte pro Tag. Wenn es gut läuft, sind bis zu 15 Kilogramm am Tag möglich - sodass wir in der Saison auf 400 Kilogramm Rohware kommen können. Nur gut, dass wir viele Freunde haben, die gerne Spargel essen. Unser tägliches Werkzeug werden in den nächsten Wochen eine Maurerkelle und ein Spargelmesser sein.