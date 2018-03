Es ist seit Jahren das gleiche Spiel: Weimar oder Erfurt beantragt im Verwaltungsrat der Sparkasse Mittelthüringen, dass die Bank zumindest einen Teil ihres Gewinns an die vier sie tragenden Kommunen ausschüttet. Die andere kreisfreie Stadt unterstützt den Vorschlag - und dann wird er abgelehnt. So salopp beschreibt der Erfurter Oberbürgermeister Andreas Bausewein im Gespräch mit MDR THÜRINGEN den Ablauf des alljährlichen Rituals im Aufsichtsgremium der Sparkasse. Denn dort sitzen auch die beiden Landräte aus Apolda und Sömmerda, weitere sieben Vertreter der vier Trägerkommunen und fünf Mitarbeiter der Sparkasse. Eine Mehrheit für die Wünsche von Erfurt und Weimar ist da bisher nicht zustande gekommen.

Hauptsitz der Sparkasse Mittelthüringen in Erfurt Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Am 30. Mai wird sich das Ganze voraussichtlich wiederholen. An diesem Tag berät der Verwaltungsrat der Sparkasse über die Bilanz des Jahres 2017, die das Kreditinstitut vor einigen Wochen vorgelegt hat. Darin ist - wie schon in den vergangenen Jahren - ein Gewinn von 3,7 Millionen Euro ausgewiesen. Was damit nach Ansicht des Bankvorstandes geschehen soll, will die Sparkasse auf Anfrage von MDR THÜRINGEN nicht mitteilen. Begründung: Erst müsse der Verwaltungsrat die Bilanz beraten und genehmigen. Jedoch ist zu erwarten, dass der Vorstand wie schon in den vergangenen Jahren vorschlagen wird, das Geld vollständig ins Eigenkapital der Bank zu überführen. Denn: Je mehr Eigenkapital eine Bank hat, umso mehr Kredite darf sie ausreichen.

Dass die Sparkasse ihren Eigentümern seit Jahren keine Gewinne überweist, ist den Grünen in Weimar ein Dorn im Auge. Die hatten im Dezember vergangenen Jahres im Stadtrat beantragt, dass sich Weimar in den Gremien der Sparkasse für eine Gewinnausschüttung stark machen soll. Denn die Kommunen, so begründete Fraktionschef Andreas Leps damals im MDR den Antrag, sorgten mit ihrer Gewährträgerhaftung überhaupt erst einmal dafür, dass die Sparkasse Geschäfte machen kann. Und schließlich überwiesen andere Sparkassen in Thüringen ihren kommunalen Eigentümern ja auch Teile ihrer Gewinne. Der Weimarer Stadtrat folgte dieser Argumentation und fasste einen entsprechenden Beschluss.

Verwaltungsrat tagt am 30. Mai

Den will Weimars Oberbürgermeister Stefan Wolf - er ist in diesem Jahr Vorsitzender des Verwaltungsrates der Sparkasse – am 30. Mai umsetzen und in dem Gremium einen entsprechenden Antrag stellen. Vorausgesetzt, er ist nach der Kommunalwahl im April dann noch im Amt. Der Oberbürgermeister werde im Verwaltungsrat der Sparkasse beantragen, dass 50 Prozent des Gewinns von 2017 an die Kommunen ausgeschüttet werden, teilte die Weimarer Stadtverwaltung auf Anfrage von MDR THÜRINGEN mit. Für die Weimarer Stadtkasse wären das 296.000 Euro.

Erfurts Oberbürgermeister Bausewein sagte dem MDR, er unterstütze diesen Vorstoß. Ob es dafür dann im Verwaltungsrat der Bank eine Mehrheit gibt, ist unklar. Es ist zumindest unwahrscheinlich, dass sich die fünf Vertreter der Sparkassen-Belegschaft in dem Gremium gegen den Willen des Vorstandes stellen werden. Auch Weimars Grünen-Fraktionschef Leps ist skeptisch. "Ich würde mich gern positiv überraschen lassen", sagte er MDR THÜRINGEN jetzt auf Anfrage. Stattdessen werde Weimar wohl in diesem Jahr rund 200.000 Euro Steuern an die Sparkasse zurückzahlen müssen. Und auch in der Verbandsversammlung – sozusagen die Gesellschafterversammlung der Sparkasse - werde es wohl keine Mehrheit für eine Gewinnausschüttung geben. Die Versammlung könne die Beschlüsse des Verwaltungsrates ohnehin lediglich zur Kenntnis nehmen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK