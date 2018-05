Thüringen nimmt mindestens 150 Millionen Euro mehr Steuern ein

Thüringen kann sich auch in diesem Jahr über mehr Steuereinnahmen freuen als ursprünglich geplant. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN steigen die Einnahmen des Landes im Vergleich zur letzten Steuerschätzung noch einmal um mindestens 150 Millionen Euro an.

Das hat die Mai-Steuerschätzung ergeben, die gerade von Fachleuten ausgewertet wird. Die letzte Schätzung im November 2017 hatte für Thüringen im Vergleich zu den geplanten Einnahmen nur ein Plus von zwei Millionen Euro ergeben. Demnach steigen die Landeseinnahmen aus Steuern, Länderfinanzausgleich sowie Bundesergänzungszuweisungen in diesem Jahr auf mindestens 7,65 Milliarden Euro. Die stärker sprudelnden Steuerquellen seien ein Ergebnis der dynamischen Wirtschaftsentwicklung der letzten Jahre, heißt es aus Steuerschätzerkreisen. Finanzministerin Heike Taubert (SPD) will die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung am kommenden Dienstag im Kabinett vorstellen und danach öffentlich präsentieren. Kürzlich hatte die Minister davor gewarnt, die positive Entwicklung bei den Steuereinnahmen zu überzeichnen. Der Ausblick auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sei gut, es gebe jedoch erste Hinweise auf eine Überhitzung der Wirtschaft.