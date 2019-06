Das Finanzamt Gotha hat am Mittwochmorgen vier vietnamesische Restaurants in Erfurt und Weimar kontrolliert. Die Finanzbeamten wurden dabei von der Bereitschaftspolizei unterstützt. Nach Recherchen von MDR THÜRINGEN geht das Finanzamt dem Verdacht der Steuerhinterziehung nach. Dabei soll es um einen hohen fünfstelligen Betrag gehen. Kontrolliert wurden die Unterlagen der Restaurants und in einem Fall auch eine Luxuslimousine. Betroffen waren drei Gaststätten in Erfurt und eine in Weimar. Weder das Finanzamt Gotha, noch das zuständige Finanzministerium wollten sich mit Verweis auf das Steuergeheimnis zu den Kontrollen äußern.