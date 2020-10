Rieth-Sporthalle 400 Zuschauer bei Volleyball-Bundesliga-Spielen in Erfurt erlaubt

Volleyball-Bundesligist Schwarz-Weiß Erfurt darf zuhause vor 400 Zuschauern spielen. Soviele Gäste sind nach Angaben von Vereinspräsident Michael Panse für die Rieth-Sporthalle zugelassen. 300 Tickets gingen in den freien Verkauf, der am Mittwoch startet.

Die Spielerinnen von Schwarz-Weiß Erfurt jubeln. (Archivbild) Bildrechte: imago/foto2press

Dem Verein ist inzwischen auch die beantragte Soforthilfe des Landes Thüringen bewilligt worden. Die Summe mache ca. 15 - 20 Prozent des Saisonetats aus, so der Vereinschef. Der Freistaat hatte ein Programm in Höhe von 6,5 Millionen für 12 Spitzensportvereine des Landes aufgelegt. Wie der Verein weiter mitteilte, werden die Erfurter Volleyballer künftig auf ihren Auswärtstrikots Werbung für die Bundesgartenschau 2021 in der Landeshauptstadt machen.