Denkmalschutz 30 Meter langes Großmosaik zurück in Erfurt

Nach sieben Jahren hat Erfurt sein berühmtes Großmosaik des spanischen Künstlers Josep Renau zurückbekommen. Das 30 Meter lange Wandbild wurde am Dienstag an einer Betonkonstruktion am Moskauer Platz installiert. Es besteht aus rund 70.000 Steinen.