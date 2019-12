Podcast "Abenteuer der Vernunft" Von Riesenfaultieren und Sex unter Pflanzen

Wie üblich in solchen Ausstellungen, sind in der Ausstellung "Abenteuer der Vernunft" immer wieder Schulklassen anzutreffen. Das Besondere: Die Jugendlichen können sich von manchen Exponaten im Weimarer Schillerhaus gar nicht wieder trennen. Sie kichern, spielen, rätseln. Was ist ein Kuss-Schemel? Was macht ein Faultier in der Ausstellung? Wieso haben Pflanzen Sex?