Weimar | Eisenach Thüringer Achava-Festspiele finden trotz Corona statt

Die Achava-Festspiele werden in auch im Corona-Jahr in Thüringen stattfinden. Offizieller Start des jüdischen Festivals ist am zehnten September mit einem Konzert "Jewish Jazz mit Sinti Swing" im Erfurter Zughafen.

Das "Triadische Ballett" von Oskar Schlemmer wurde 2019 bei den Achava-Festspielen aufegführt. Bildrechte: Kai Pohler