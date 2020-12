Trotz Maske steigt einem sofort der Geruch nach Kräuterlikör in die Nase, wenn man die Destillerie betritt. Kein Wunder - Laden und Manufaktur befinden sich in einem Raum. Dazu noch große Fässer, in denen der Gin reift. Chef Matthias Wiegand lässt sich und seinen Produkten viel Zeit. "Der fertige Likör bleibt bei uns erstmal drei Wochen stehen, bevor er in die Flasche kommt. Das ist wie bei Kartoffelsalat: Der schmeckt ja auch besser, wenn er über Nacht durchgezogen ist."