Am Dachsberg auf 13 Hektar rund um Kaatschen wachsen die Reben der Winzer-Familie Zahn. 20 verschiedene Sorten sind es mittlerweile. In zweiter Generation kümmert sich André Zahn um die Pflanzen und Trauben auf dem Berg und dem Wein im Keller. Für jeden Wein findet der Winzer die richtige Ausbaumethode: im Edelstahltank, im Holzfass oder im Barrique. Ganz getreu dem Motto: "Im Keller kann etwas großes heranwachsen!"

So kommen bei den Weißweinen u.a. Müller-Thurgau, Grauburgunder, Bacchus, Riesling und Traminer in die Flaschen. Beim Rotwein sind es die Sorten Blauer Zweigelt und Acolon. Und für die kalten Wintertage bietet der Winzer den roten Glühwein "ZAHNs Glühstern" an. Ein Cuvée aus Dornfelder und Regent verfeinert mit natürlichen Aromen. Der Wein wird in 0,75 Liter-Flaschen zum Preis von 6,50 Euro Online und in der Vinothek angeboten. Die Gesamtmenge ist begrenzt - André Zahn gibt sie mit mehreren hundert Litern an.