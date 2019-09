Der Vorfall soll sich auf einem Parkplatz im Plattenbauviertel Weimar-Nord zugetragen. Bildrechte: colourbox

Der 30-Jährige war in der vergangenen Woche in Weimar in Gewahrsam genommen worden. Er soll betrunken mehrere Schüsse mit einer Schreckschusspistole abgefeuert haben. Nach Abgabe der Schüsse, sollen der Kommunalpolitiker und drei Begleiter mit Polizisten aneinandergeraten sein. Alle vier sollen sich den Beamten gegenüber aggressiv und feindselig verhalten haben. Weisungen der Polizisten soll der Politiker missachtet und auf seine Rolle als Stadtrat hingewiesen haben. Auch soll er die Polizisten verbal bedroht haben. Weil er einen Platzverweis ignoriert habe, sei er vorübergehend in Gewahrsam genommen worden. Der AfD-Stadtrat soll erheblich alkoholisiert gewesen sein - mit fast zwei Promille.