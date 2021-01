Auf das Weimarer Urteil hatten sich am vergangenen Wochenende nun Münchner Querdenker berufen. Sie meldeten eine Demonstration mit 1.000 Teilnehmern an. Die zuständige Ordnungsbehörde verlangte, die Teilnehmerzahl auf 200 zu beschränken. Daraufhin zogen die Querdenker mit einem Eilantrag vor den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof.

Der wies am Sonntag nicht nur den Eilantrag der Querdenker ab, sondern nutzte die Gelegenheit, sich zu dem umstrittenen Weimarer Urteil zu äußern. Das Amtsgericht in der Klassikerstadt "maße sich mit seiner Einschätzung der epidemiologischen Lage eine Sachkunde an, die ihm nicht zukomme", so die Münchner Richter. Das Weimarer Urteil stehe hinsichtlich der Corona-Pandemie im Widerspruch zur überwiegenden Rechtsprechung der deutschen Gerichte.