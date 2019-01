Nohra: Tönnies Standort Weimarer Wurstwaren wird geschlossen

Die Mitarbeiter der Weimarer Wurstwaren in Nohra wurden am Dienstag darüber informiert, dass am 28. Februar Schluss ist. Wie MDR THÜRINGEN aus der Belegschaft erfuhr, wurde den noch angestellten 30 Männern und Frauen angeboten, an anderen Standorten der "Zur Mühlen Gruppe" in Deutschland weiter zu arbeiten. Die Gruppe ist eine Tochter der Tönnies-Holding. Als Gründe für das Aus nannte das Unternehmen Investitionsstau und den Preisdruck in der Wurstbranche.