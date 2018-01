Goethe brauchte und hatte viel Platz. Er sammelte Mineralien, Münzen, Medaillen, Majolika. "In seinen Kunstsammlungen hat Goethe alles aufgehoben", erzählt Ulrike Bischof. Sie hat die Sonderausstellung "Briefe an Goethe und ihre Beilagen" mit kuratiert, die bis 22. Juli im Goethe- und Schiller-Archiv in Weimar zu sehen ist.

Erhalten ist etwa ein Stück Brot, das einem Kosaken aus Russland nachgeschickt wurde und das in Creuzburg an der Werra bei einem Arzt landete. Der Arzt Urban stand mit Goethe im Briefwechsel, fand die Geschichte interessant und schickte Goethe das Brot. Goethe war ein leidenschaftlicher Sammler. Gestein von der Hohen Tanne bei Ilmenau hat er angefordert, Wilhelm von Humboldt um Handschriften berühmter Persönlichkeiten gebeten. Und die Haarlocke einer schottischen Verehrerin hat er aufgehoben. Mit dem Ehepaar Calyle stand Goethe im Briefkontakt.

Der Ehemann von Jane Calyle schrieb Goethe, dass seine Frau niemand so einen "Lovetoken" schicken würde außer ihm und Goethe. Jane Calyle wollte auch eine Locke von Goethe. Aber der schrieb zurück, dass er leider nur noch graue Stoppeln vorzuweisen hätte. Ein mitgeschicktes Gedicht von Jane Calyle lag unter den Papieren, die in Goethes Hauszeitschrift "Chaos" veröffentlicht werden sollten.



Urkunden, Gedichte und Zeichnungen erhielt Goethe oftmals ungefragt als Geschenke. Sein Freund Carl Gustav Carus etwa schickte ihm das Ölgemälde "Brockenhaus im Morgenlicht". "Der hat sich eine positive Reaktion erhofft", so Claudia Häfner, ebenfalls eine der Kuratorinnen. Der Plan ging auf: Goethe forderte zu Rezensionen in der Zeitschrift "Über Kunst und Altertum" auf, das Bild wurde positiv besprochen.