Die Deutsche Bahn hat ihre Ausbaupläne für die Strecke Weimar-Gera-Gößnitz konkretisiert. Wie die Stadt Weimar am Dienstag mitteilte, soll ab 2026 mit der Elektrifizierung begonnen werden. Ende 2030 sollen die Bauarbeiten beendet sein. Aktuell stecke man in der Vorplanung. Im Frühjahr solle die Öffentlichkeit in Bürgerdialogen in den Prozess einbezogen werden.

Warten auf den Strom: Die Elektrifzierung der Bahn-Strecke Weimar-Gera-Gößnitz soll in zehn Jahren abgeschlossen sein. (Symbolfoto) Bildrechte: imago/Future Image