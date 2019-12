Auch das neue Bauhausmuseum in Weimar trug zum Interesse am Bauhaus-Jahr in Thüringen bei. Hier ein Foto von der Eröffnung.

Auch das neue Bauhausmuseum in Weimar trug zum Interesse am Bauhaus-Jahr in Thüringen bei. Hier ein Foto von der Eröffnung. Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann

Jubiläum 2019 Bauhaus-Jahr beschert Thüringen touristischen Erfolg

In Thüringen steht die Wiege des Bauhauses: Hier fing 1919 in Weimar das an, was später Architektur und Kunst weltweit revolutionieren sollte. Das Land Thüringen feierte daher 2019 das 100-jährige Jubiläum mit einem Bauhaus-Themen-Jahr. Gäste aus aller Welt waren eingeladen, um in Weimar, aber auch an vielen anderen Orten den Spuren zu folgen, die das Bauhaus hinterlassen hat. Für den Tourismus in Thüringen war das Bauhaus-Jahr jedenfalls ein Erfolg.

von Wolfgang Hentschel