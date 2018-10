Uni Weimar läutet Feierlichkeiten zum Bauhaus-Jahr ein

Stellen das Programm zum Jubiläum vor (v.l.): Jutta Emes (Vizepräsidentin für Internationalisierung und Digitalisierung), Winfried Speitkamp (Uni-Präsident) und Nathalie Singer (Vizepräsidentin für Studium und Lehre). Bildrechte: MDR Thüringen Online/Theresa Köhler

Der Architekt Walter Gropius (1883-1969) gründete im Jahr 1919 in Weimar das Bauhaus als Hochschule für Gestaltung. Sie galt als innovative Ideenschmiede und als Experimentierfeld für Kreative. Die Kunstschule zog 1925 nach Dessau um und 1932 nach Berlin. Die Nationalsozialisten schlossen sie 1933. In Weimar, Dessau und Berlin wird heute noch das Bauhaus-Erbe gepflegt.



So gibt es in Weimar die Klassik-Stiftung mit dem Bauhaus-Museum, in Dessau die Stiftung Bauhaus und in Berlin das Bauhausarchiv. Bei vielen Studierenden weltweit hat die Bauhaus-Universität einen ähnlich guten Ruf wie die Elite-Universitäten Oxford oder Cambridge.



Wie Universitätspräsident Winfried Speitkamp sagte, fließen rund eine Million Euro in das Jubiläumsprogramm. Etwa die Hälfte davon komme vom Land. Zum Programm gehöre auch die Zusammenarbeit zwischen der Universität und der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar. Zum Bauhausfest am 12. April - dem offiziellen Gründungsdatum der Schule - verwandeln Studierende beider Hochschulen Räume in den Instituten gemeinsam in begehbare Licht-Klang-Installationen.