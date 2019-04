Am Samstag haben Bauhaus-Museum und Neues Museum von 10 bis 24 Uhr geöffnet, am Sonntag von 10 bis 21 Uhr. Es gibt Führungen durch die Ausstellungen, Lesungen, Bauhaus-Spiele. Das Bauhaus kommt aus Weimar und das Bauhaus lebt in Weimar. Das wollen Studierende der Bauhaus-Universität und viele Weimarer aus Vereinen und Institutionen in der Bauhaus-Parade am Samstag beweisen. Die startet um 14 Uhr vor der einstigen Bauhaus-Stätte, heute Hauptgebäude der Universität, und führt zwei Stunden quer durch die Innenstadt bis zum Bauhaus-Museum und zum Neuen Museum. Die Akteure haben Bagger, Muldenkipper, Lastenkran, Hebebühne und andere Geräte umfunktioniert und mit ihren Ideen zum Bauhaus geschmückt. Mit dabei sind z. B. das Kunstfest, die Klassik-Stiftung, das Haus der Weimarer Republik und der Kinderzirkus "Tasifan".