An der Bauhaus-Universität in Weimar wird künftig aus Urin der wertvolle Rohstoff Phosphor gewonnen. Dazu eröffnete am Freitag die sogenannte "P-Bank". Dabei handelt es sich im Prinzip um eine öffentliche Toilette: Auf der "P-Bank" kann ganz normal auf Toilette gegangen werden. Dementsprechend steht "P" nicht nur für Phosphor, sondern auch für den englischen Begriff "to pee" - also für "pinkeln gehen".