2019, zwanzig Jahre nach dem Kulturstadttitel, stand Weimar deutschlandweit wieder einmal im Blickpunkt. Die Stadt war in diesem Jahr aber nicht als Klassikerstadt gefragt, sondern als Ort der Moderne. 1919 wurde hier das Bauhaus gegründet und damit eine Bewegung, die bis heute weltweit immer noch stilprägend ist.

Pünktlich zum Jubiläumsjahr wurde in Weimar das neu gebaute Bauhaus-Museum eröffnet. Viele Jahre musste man mit einem Provisorium auskommen. In der Kunsthalle am Theaterplatz, eröffnet 1995, konnten nur rund zweihundert Objekte aus der Bauhaus-Sammlung der Klassik Stiftung gezeigt werden. Sie umfasst aber insgesamt rund 13.000 Objekte. 2003 wurde erstmals die Idee, ein neues Museum zu bauen, öffentlich. Der damalige Präsident der Klassik Stiftung, Hellmut Seemann, veranschlagte seinerzeit eine Planungs- und Bauphase von zehn Jahren bis zur Eröffnung.

Langer Weg zum Bauhaus-Museum an neuem Standort

Obwohl die Offiziellen in Weimar sich einig waren, dass die Stadt endlich ein angemessenes Haus für die Präsentation der Bauhaus-Schätze bekommen muss, war der Weg bis zur Eröffnung des neuen Museums ein Hürdenlauf.

Erst wurde lange über den Standort gestritten. Als man sich für den sogenannten Minol-Platz, wo einst eine Tankstelle stand, in der Nähe des Weimarhallen-Parks entschieden hatte, regte sich auch schon Kritik. Der Neubau in unmittelbarer Nähe der Weimarhalle würde den angrenzenden Park beeinträchtigen. Noch während der Grundsteinlegung im November 2015 kam es zu einer Demonstration von Gegnern dieses Standortes.

Während des Baus stellte sich dann heraus, dass Bauaufträge neu ausgeschrieben werden mussten. Bei den Ausschreibungen zum vorgegebenen Kostenrahmen waren nur wenige Angebote eingegangen. Grund war die gute Baukonjunktur. Die Preise mussten nach oben korrigiert werden. Doch den Zuwendungsgebern in Bund und Land war die Fertigstellung zum geplanten Termin so wichtig, dass sie bereit waren, tiefer in die Tasche zu greifen.

Eine weitere Hürde war die geplante Glasfassade, die letztlich nicht realisiert wurde. Am 5. April 2019 schließlich konnte das neugebaute Bauhaus-Museum eröffnet werden, als erstes von drei in Deutschland geplanten Bauhaus-Museen, neben Dessau und Berlin. Seither erlebt das Haus einen Besucheransturm, mit dem Prof. Wolfgang Holler nicht gerechnet hatte. Für den Generaldirektor der Klassik-Museen ist das Bauhaus-Museum ein willkommenes Kind in seiner Museumsfamilie. Statt der erwarteten 120.000 Besucher sind schon 270.000 Besucher in das neue Haus gekommen. Das Bauhaus-Museum hat der Stadt Weimar neuen Schwung verliehen, die Touristenzahlen stiegen seither um fünfzehn Prozent an, was angesichts der jährlichen Millionenschar Kulturbeflissener eine enorme Leistung ist.

Auch Erfurt, Ruhla und Gera profitierten vom Bauhaus-Jahr

Außerdem wurde in Weimar eine inhaltliche Lücke in der Erzählung der Stadtgeschichte geschlossen. Bisher war die Moderne in Weimar unterrepräsentiert. Nun wird mit einem „Quartier der Moderne“ dieser Aspekt neu akzentuiert. Im „Neuen Museum“ (dem ehemaligen Landesmuseum) unweit des Bauhaus-Museums ist nun die Vorgeschichte des Bauhauses zu erleben, im ehemaligen Gauforum, dem heutigen Sitz des Landesverwaltungsamtes, wird eine Ausstellung zur Geschichte der europäischen Zwangsarbeit entstehen. Die Zwangsarbeit wurde während des Dritten Reiches von hier aus organisiert.

Besucher beim Bauhaus-Tag in Gera. Bildrechte: MDR/Marian Riedel Weimar hat eine einmalige Chance genutzt. Nicht nur ein längst überfälliges Bauhaus-Museum wurde gebaut, die Stadt wurde auch neu gedacht und aus der Klassikerschlucht herausgeholt. Jedoch war das Bauhaus-Jubiläum nicht nur ein Weimarer Ereignis. Auch Orte wie Probstzella („Haus des Volkes“), Erfurt und Ruhla haben davon profitiert und ihren Bauhaus-Schätzen neuen Glanz verpasst. Das gilt vor allem für Gera, wo sich die die größte Anzahl von Bauhaus-Gebäuden aus der Thüringer Episode dieser Kunstbewegung befindet.

Dafür steht vor allem der Name des Architekten Thilo Schoder, der in den zwanziger Jahren zahlreiche Bauten im Stil des „Neuen Bauens“ in der Stadt verwirklichte. Mit dem Bauhaus-Jubiläum ist die Bedeutung Geras als Bauhaus-Stadt wieder stärker ins europäische Bewusstsein gerückt, wie die zahlreichen Besucher gezeigt haben. So hat das Bauhaus-Jahr 2019 in Thüringen nicht nur neuen Glanz geschaffen, sondern auch alten kräftig aufpoliert.